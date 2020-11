Covid-19 : des tests rapides seront possibles en pharmacie à Pau, mais pas partout

Les pharmaciens vont pouvoir proposer des tests Covid dit « antigéniques », plus rapides mais moins fiables que les tests PCR. Le dispositif se met en place dans l’agglomération de Pau, mais même à terme, toutes les pharmacies ne le réaliseront pas.

Pour l’heure, ce nouveau dispositif de tests antigéniques, validé par un arrêté du 26 octobre dernier, est encore en train de se déployer dans l’agglomération de Pau et en Béarn. Les pharmaciens qui souhaitent le développer dans leurs officines ont passé commande et attendent les derniers points de protocole pour lancer l’opération. Il faudra donc encore patienter quelques jours avant de pouvoir en profiter, gratuitement et sans ordonnance.

Quoiqu’il arrive, même après cette phase de mise en place, toutes les pharmacies ne le proposeront pas. C’est au bon vouloir du pharmacien, s’il en a les moyens matériels et humains également, car cette activité modifie l’organisation des pharmacies.

Le pharmacien doit être formé et avoir un espace dédié

Florence De La Mansardière, de la Pharmacie de Navarre, rue Serviez à Pau, espère recevoir la livraison de sa commande pour la semaine prochaine. Elle attend encore aussi les consignes pour la protocole précis dans la mise en œuvre des tests, car selon elle, "c'est beaucoup plus complexe que la vaccination contre la grippe par exemple. Il faut s'équiper avec une surblouse, une charlotte et prendre les dispositions nécessaires si le test est positif."

Pour l'instant, tout n'est pas encore bien cadré...

Pour des questions d'organisation, la pharmacienne a choisi de confier la tâche du prélèvement à une infirmière libérale et les tests seront réalisés uniquement sur rendez-vous.

Avec ou sans rendez-vous

Certaines pharmacies prennent sur rendez-vous, d'autres sans. Il vaut mieux se renseigner avant de se déplacer. Ces tests Covid dit « antigéniques », sont plus rapides, moins de 30 minutes pour avoir le résultat, mais moins fiables aussi que les tests PCR. Selon les autorités de santé, ces tests en pharmacie s'adressent en priorité aux personnes de moins de 65 ans sans facteurs de risques, pour les autres, mieux vaut privilégier le test PCR, comme celui réalisé au drive du Zénith, au nord de Pau, par exemple.

Selon l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine (USPO), en France, près de 80% des pharmaciens ont commandé des tests antigéniques, mais seulement 10% ont déjà commencé à le pratiquer.

"Il y a quand même pas mal de pharmacies, même si il n'y en a qu'une sur deux, ou une sur trois qui le proposent, ça sera déjà beaucoup", selon Olivier Dupont, de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France dans le 64. Lui aussi attend encore de voir le protocole pour se lancer dans l'opération. "On est quand même un peu sur la réserve quand à la clarté et à la lisibilité des modalités qui vont être mises en route" confie le pharmacien installé à Pau, au Palais des Pyrénées.