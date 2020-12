Covid-19 : des tests salivaires produits à Huningue, près de Mulhouse

Des tests salivaires sont actuellement produits à grande échelle, à Huningue, dans le Haut-Rhin. C'est la société Firalis qui est chargée de cette production. Elle se fait dans 400 mètres carrés de locaux flambants neufs . Firalis est une entreprise installée depuis 13 ans à Huningue, elle est spécialisée dans les biotechnologies.

Elle emploie une cinquantaine de personnes.

Tests plus rapides, mais pas encore déployés à grande échelle en France

Le test salivaire appelé test EasyCov, a été conçu par avec les chercheurs du CNRS de Montpellier et l'entreprise SkillCell . Un test plus rapide, dont le résultat est en moins d'une heure (40 minutes) , moins coûteux et moins "désagréable" que le test PCR , avancent les concepteurs. Il est déjà utilisé dans plus de 20 pays dans le monde. En France, il est pour l'instant validé par la Haute Autorité de Santé, mais le gouvernement ne donne pas le feu vert pas un déploiement à grande échelle et recommande plutôt les tests PCR.

Un test salivaire plus rapide que le PCR © Radio France - Guillaume Chhum

Il faut, selon les autorités, des études plus approfondies sur la fiabilité des tests salivaires. Le site de Huningue peut fabriquer un million de tests par mois.

_"Il suffit de ne pas manger une demie heure avant le test. On prélève quatre gouttes de salive sous la bouche et pour le patient c'est terminé",_explique Alexandra Prieux, PDG de SkillCell.

Généralisation des tests salivaires dans les lycées du Grand Est ?

Pour Hueseyin Firat, le président de Firalis : "Le test salivaire est facile à obtenir. Vous n'avez pas besoin d'un professionnel de santé pour prélever du nez. Là c'est beaucoup plus facile.

Malgré la prudence du gouvernement sur les tests salivaires, le président de la Région Grand Est, Jean Rottner est plus pragmatique :" Il faut un déploiement massif dans les lycées, les universités. Demain dans les lieux de culture ou de concerts qui vont rouvrir. Ce test est beaucoup plus précoce que les tests PCR, c'est un atout dont la France ne peut pas se passer," argumente l'ex maire de Mulhouse.