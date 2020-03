Coronavirus : des vétérinaires alertent sur une désinfection excessive des chiens et chats

Des chats en coma éthylique, des chiens avec les pattes brûlées...Ce n'est pas une maltraitance ordinaire. Elle est pourtant le fait de certains propriétaires d'animaux de compagnie, par peur d'une contagion au coronavirus venant de leur(s) animal(aux).

La clinique vétérinaire de Saint-Jean à Aiacciu déconseille vivement sur sa page Facebook de désinfecter son chat ou son chien avec de la javel ou du gel hydroalcoolique. Certaines personnes se livreraient à des nettoyages inadaptés sur leurs bêtes à poils. Grosse erreur à ne pas faire, si vous ne voulez pas faire du mal à votre compagnon. En effet, ceux-ci risquent d'étouffer, d'être brûlés, de se rendre malade, voire de mourir, s'ils ingèrent ces produits.

"L'animal n'est pas censé être porteur de cette maladie pour le moment, qui est censée être spécifiquement humaine. On peut des fois fournir aux gens, quand ils ont des plaies à soigner, des désinfectants relativement doux, et surtout en quantité limité. Si l'on commence à faire des shampoings complets avec de l'eau de javel, ou des choses trop concentrées, évidemment cela va être agressif au niveau de sa peau. Mais surtout quand il va se lécher, il va ingérer un produit qui n'est pas fait pour être bu", explique le Dr Christophe Deleani, vétérinaire dans le Sartenais-Valincu.

Pour l'instant en Corse, on ne sait pas combien de cas sont à dénombrer, mais les vétérinaires n'hésitent pas à faire de la pédagogie et de la prévention. "Un simple lavage au savon et à l'eau suffit !" précise encore le Dr Deleani.

Selon les informations partagées par le corps médical, rien ne démontre pour l'heure la transmission du coronavirus d'un chien ou d'un chat à l'homme ni même d'un animal de compagnie à un autre.