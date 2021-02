Covid-19 : deux cas du variant brésilien détectés en Haute-Savoie

L'Agence Régionale de Santé a eu confirmation vendredi 5 février : deux cas du variant brésilien du Covid-19 ont été détectés en Haute-Savoie la semaine dernière. L'ARS en revanche, ne communique pas où résident les porteurs de ce nouveau variant, repéré sur le territoire français en ce début de mois de février.

Deux cas de Covid-19 issus "d'une même situation" d'après l'ARS.

D'après l'administration, ces deux cas ont été contaminés ensemble, lors d'une "même situation". Il ne s'agit pas de deux apparitions différentes du variant d'Afrique du Sud dans le département.

Lors de son dernier point hebdomadaire jeudi 4 février, le ministre de la Santé déclarait que "quatre cas de variant d'origine brésilienne" ont été détectés dans le Var, à La Réunion et dans la région Auvergne-Rhône Alpes. Ajoutant que l'un des malades identifié dans notre région "travaille dans les hôpitaux de Genève". On ne sait pas si cette personne fait partie des deux cas de Haute-Savoie, mais dix de ses proches ont ensuite été déclarés positif au Covid-19 d'après Olivier Véran.

Pour rappel, c'est également en Haute-Savoie que l'un des premiers cas du variant britannique avait été découvert.

Que sait-on du variant brésilien ?

Détecté au Japon, ce variant est en réalité apparu au Brésil. Sa contagiosité serait plus élevée encore que les variants de Grande-Bretagne et d'Afrique du Sud. D'ailleurs, comme le variant sud-africain, si la circulation de ces deux mutants est "aujourd'hui minoritaire" explique la Direction générale de la santé dans une note destinée aux professionnels, ces variants du coronavirus "présentent un risque d'échappement immunitaire et vaccinal". En clair : ces variants pourraient provoquer des réinfections et les vaccins pourraient être moins efficaces contre eux.