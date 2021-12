Deux centres de vaccination au Pays Basque proposent désormais des "lignes pédiatriques" indique ce jeudi l'Agence Régionale de Santé, afin de pouvoir vacciner les enfants entre 5 et 11 ans contre la Covid-19. Le nombre de centres pourrait évoluer.

Covid-19 : deux centres basques peuvent vacciner les enfants entre 5 et 11 ans

Tous les enfants entre 5 et 11 ans peuvent se faire vacciner contre la Covid depuis le 22 décembre.

Les enfants entre 5 et 11 ans peuvent officiellement se faire vacciner contre la Covid-19 avec du Pfizer depuis le 22 décembre. Ce jeudi, l'Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine indique que deux premiers centres de vaccination au Pays Basque vont proposer des "lignes pédiatriques" dédiées.

Centre Glain à Bayonne et Saint-Jean-de-Luz

L'ARS indique qu'au 22 décembre, deux centres basques sont ouverts à la vaccination des 5-11 ans, mais leur nombre "est appelé aussi à évoluer". Il s'agit du centre de Glain à Bayonne, avec une prise de rendez-vous sur Doctolib, et du centre de Saint-Jean-de-Luz, avec prise de rendez-vous également sur Doctolib. Mais pour l'heure, le site rencontre des problèmes techniques pour proposer ces créneaux, et les centres invitent les parents à les appeler directement.

En Béarn, c'est le centre d’Arthez-de-Béarn qui est concerné, seulement le samedi après-midi sur rendez-vous.

Bientôt la vaccination dans les cabinets médicaux

"Il est recommandé aux parents de se munir des documents attestant de la situation de l’enfant (carnet de santé, certificat de rétablissement si l’enfant a déjà contracté le Covid). Un des deux parents devra être présent lors de la vaccination et devra remettre une autorisation parentale." précise le communiqué.

Fin décembre les médecins et les infirmiers (sur prescription médicale) seront habilités à vacciner en cabinet et ils peuvent d’ores et déjà commander des doses de vaccin pédiatrique, ajoute l'ARS.