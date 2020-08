Covid-19 : deux clusters d'origine familiale dans la Manche

La préfecture de la Manche signale ce vendredi 21 août la présence de deux clusters identifiés dans le département à Saint-Martin-des-Champs et Saint-Georges-Moncocq. Les malades dépistés sont tous isolés à domicile.

Si la Manche est globalement épargnée par l'épidémie de Covid-19 depuis le début de la crise sanitaire, le département n'est cependant pas à l'abri de la maladie et la récente découverte de deux clusters est là pour nous le rappeler.

L'ARS (agence régionale de santé) vient d'informer la préfecture que deux clusters "d'origine familiale" ont été repérés ces derniers jours. Le premier se situe sur la commune de Saint-Martin-des-Champs où 5 personnes ont été testées positives au coronavirus suite à une réunion d'anniversaire. Le second concerne 3 personnes testées positives après une fêtes entre voisins à Saint-Georges-Moncocq.

Procédure de recherche des cas contacts engagée

Tous les malades ont été isolés à domicile et l'ARS a lancé ses recherches pour déterminer les personnes qui auraient pu être en contact avec eux.

Le préfet de la Manche rappelle que le virus circule toujours et que la vigilance reste de rigueur et insiste sur la sensibilité des rassemblements familiaux. La préfecture rappelle également que la meilleure protection contre le coronavirus, reste le respect des gestes barrières et de la distanciation physique.