Covid-19 : deux doses de vaccin protègent contre le variant Delta, selon l'Agence européenne des médicaments

Selon l'Agence européenne des médicaments (EMA), deux doses de vaccin anti-Covid-19 semblent protéger contre le très contagieux variant Delta. "Des données émergentes provenant de preuves concrètes montrent que deux doses de vaccin protègent contre le variant Delta", a déclaré Marco Cavalieri, responsable de la stratégie vaccinale à l'EMA, située à Amsterdam.

Cette nouvelle intervient alors que les cas de Covid-19 ont recommencé à augmenter la semaine dernière en Europe après dix semaines consécutives de recul, a annonce ce jeudi la branche européenne de l'Organisation mondiale de la santé (OSM), sur fond de montée du variant Delta, plus contagieux.

"Des nouvelles très rassurantes"

"À l'heure actuelle, il semble que les quatre vaccins approuvés dans l'Union européenne protègent contre toutes les souches circulant en Europe, y compris le variant Delta", a-t-il ajouté. Des tests en laboratoire ont également montré que les anticorps dont la production est entraînée par les vaccins étaient capables de neutraliser le variant Delta, "des nouvelles très rassurantes" selon l'expert.

L'OMS Europe s'attend à ce que le variant Delta du coronavirus, repéré initialement en Inde et particulièrement contagieux, devienne "dominant" d'ici août sur le continent. L'EMA a exhorté jeudi les fabricants à continuer de vérifier que leurs vaccins restent efficaces contre tous les nouveaux variants du coronavirus, dont le variant appelé "Delta Plus".

"Un certain nombre de variants sont apparus au cours des derniers mois, et nous nous attendons à ce que d'autres arrivent", a déclaré Marco Cavaleri. "Il y a désormais le variant dit Delta Plus, qui est le variant Delta avec une mutation supplémentaire dans la protéine Spike, qui est également important et nous devons également vérifier cela", a-t-il ajouté.