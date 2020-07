Covid-19 : deux drives mis en place à Laval pour le dépistage massif

Les informations parviennent au compte-goutte concernant l'organisation du dépistage collectif décidé mercredi 8 juillet pour le département de la Mayenne.

Ce sont d'abord les assurés sociaux de la ville de Laval qui vont recevoir un courrier ou un courriel les invitant à se faire dépister.

Pour faire face à l'afflux de personnes souhaitant être testées, les autorités sanitaires vont mettre en place deux drives sur la commune de Laval (lieux pour l'instant non définis). Les Lavallois pourront s'y rendre avec leur courrier sans rendez-vous. Le test est 100% gratuit. Un seul test sera réalisé et non : le test virologique et pas le test sérologique.

Ensuite, les tests réalisés seront analysés au sein de trois structures mayennaises (Biolaris, Synlab, CH Laval) et dans des laboratoires des départements limitrophes.