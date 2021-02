Covid-19 : deux enfants positifs au variant sud-africain dans le Territoire de Belfort

Les deux premiers cas du variant sud-africain du Covid-19 ont été détectés ce mercredi sur deux enfants d'une même fratrie dans le Territoire de Belfort. L'un est scolarisé au collège Lucie Aubrac de Morvillars, l'autre à l'école primaire de Bourogne.

Les deux enfants, ainsi que leurs proches, ont été placés à l'isolement et les deux classes où ils sont scolarisés ont été fermées. En dehors des deux classes concernées, le collège de Morvillars et l'école de Bourogne sont restés ouverts ce mercredi.

Plus de 500 personnes à dépister

Une vaste campagne de dépistage massif va être organisée ce jeudi dans ces deux établissements scolaires, sur l'ensemble des élèves et des personnels, soit environ 520 personnes. Le collège de Morvillars compte plus de 350 élèves et 55 personnels, et l'école primaire de Bourogne, une centaine d'élèves et 8 personnels.

Les élèves et les personnels seront soumis, sur le temps scolaire, à un test PCR permettant de détecter le variant. Le résultat devrait être rendu dans la journée.

Carte vitale à apporter

Il est demandé aux enfants de venir à l'école ce jeudi avec leur carte vitale ou celle de leurs parents, ainsi qu'un mot des parents les autorisant à se faire dépister. La carte vitale est indispensable pour permettre ensuite à la CPAM d'organiser le suivi ("tracing") des personnes testées.