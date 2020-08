Covid-19 : deux journées de dépistages gratuits vont être organisées à Buzançais

Mercredi 19 et vendredi 21 août, il sera possible de se faire dépister gratuitement contre le Covid-19 à Buzançais. Vous n'avez pas besoin de prendre rendez-vous.

Un dépistage est organisé mercredi 19 et vendredi 21 août à Buzançais

Les opérations gratuites de dépistage se multiplient pour lutter contre la propagation et la transmission du Covid-19. Après Sancerre mercredi 12 août, la ville de Buzançais va organiser deux journées de dépistage les mercredi 19 et vendredi 21 août. Les tests auront lieu à la maison des Clubs, place de Gaulle, de 10h à 17h.

C'est ouvert à tous, il n'y a pas besoin d'ordonnance. Pas la peine non plus de prendre rendez-vous. La présentation de votre carte vitale ou votre attestation d’Assurance maladie facilitera votre enregistrement mais sa présentation n’est pas obligatoire pour profiter du dépistage. Il sera obligatoire de venir avec un masque et de respecter les mesures barrières.

La participation de la population au dépistage permet d’évaluer le niveau de circulation du virus, de repérer le cas échéant des cas positifs, de déclencher la recherche de personnes contacts de ces cas positifs, de les alerter afin de mieux les protéger et ainsi de casser les chaînes de transmission du virus.