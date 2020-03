Covid-19 : deux morts dans l'Ehpad de Lempdes (Puy-de-Dôme)

Après un premier décès mardi, un deuxième résident est mort ce jeudi matin. Le Covid-19 circule dans l'établissement où une partie du personnel et la directrice ont été "éloignés".

C'est une situation très alarmante dans lequel l'Ehpad Louis Pasteur de Lempdes est plongé.

Un second résident, octogénaire, est décédé ce jeudi matin, après un premier mardi. Un homme et une femme atteints par différentes pathologies et qui auraient été testés positifs au Covid-19.

Selon un médecin qui se rend régulièrement sur place, une quinzaine d'autres résidents seraient dans un état précaire. Six personnels de santé ont été également éloignés ainsi que la directrice et la cadre de santé de l'établissement.

Le personnel se "bat" donc pour gérer au mieux les autres résidents (la capacité est de 77) confinés dans leur chambre.

Une quinzaine de résidents en situation précaire

Une situation alarmante bien sûr aussi pour les familles de ces pensionnaires qui n'ont plus le droit, depuis deux semaines, de se rendre dans les Ehpad pour rendre visite à leur proche.

Aujourd'hui les décès dans les Ehpad ne sont pas comptabilisés dans les chiffres du Covid-19 par le ministère de la Santé parce que ce décompte est très compliqué à effectuer selon l'ARS, agence régionale de santé. D'autres Ehpad dans le Puy-de-Dôme seraient déjà confrontés à ce virus.