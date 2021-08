Covid-19 : deux morts porteurs du virus à l'Ehpad de la Miotte à Belfort

La semaine dernière, un cluster avait été découvert à l’Ehpad de la Miotte de Belfort. À ce moment-là, une dizaine de cas avaient été détectés mais depuis, la situation s’est dégradée avec la mort de certaines personnes infectées, rapporte la direction de la Mutualité Française Comtoise, qui gère l'établissement.

La Mutualité a annoncé ce lundi que deux résidents sont décédés et qu’ils étaient porteurs du virus au moment de leur mort. L’un était vacciné, l’autre non, précise le gestionnaire. Ils souffraient tous les deux de comorbidités.

Au total, ils sont 18 à avoir contracté le COVID-19. Trois hospitalisations ont été nécessaires pour stabiliser l'état de santé de certains résidents touchés. Du côté du personnel, là aussi le virus s'est propagé. Ils sont huit à avoir été testés positifs à la maladie. Ils ont été placés à l'isolement. Cinq d'entre eux n'était pas complètement vaccinés.

Pour autant, la direction se veut rassurante, en mettant en avant les bons taux de vaccination au sein de l'établissement : 97% des pensionnaires ont reçu leurs deux doses. En ce qui concerne le personnel, quasi 90% ont reçu au moins une injection. Ce qui est l'assurance selon la direction de ne pas revivre le calvaire des premières vagues.

Dans les six autres établissements gérés par la Mutualité française comtoise, comme à Bart ou à Sochaux, des alertes ont été recensés parmi le personnel et certains résidents testés positifs. Néanmoins, des mesures ont été prises et aucun cluster ne s'est formé.