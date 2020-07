Covid-19 : Deux nouveaux centres de dépistage à Laval et à L'Huisserie

Aux drives du centre hospitalier de Laval et de l'ancien foirail, aux Touches, s'ajoutent deux autres points de dépistage qui ouvrent lundi 13 juillet. L'un se trouve à Laval au gymnase Jacques Chamaret (19 rue Eugène Massmer) et l'autre à L'Huisserie à la salle polyvalente (Chemin du Fougeray). Les deux nouveaux sites sont ouverts tous les jours, dimanche et jours fériés compris, de 9h à 14h et de 16h à 20h.

Des cellules d'informations mises en place

Les services de la préfecture et l'Agence Régionale de Santé mettent en place des cellules d'information. Vous pouvez contacter les numéros suivants :

- 0 800 130 000 (7j/7j et 24h/24h)

- 02 43 01 52 70 (du lundi au vendredi de 8h à 19h)

Des sites avec rendez-vous et d'autres sans

Les modalités de test sont différentes en fonction des sites. Pour les deux sites préexistants (CH Laval et Foirail), il faut prendre rendez-vous pour se faire dépister.

Pour les deux nouveaux (gymnase Jacques Chamaret, Laval et salle polyvalente, L'Huisserie), le test est sans rendez-vous. Il est également sans prescription médicale et sans avance de frais.

Des capacités de dépistage augmentées

"Les personnes munies d'un bon pourront aller, aux choix, sur l'un des quatre sites," affirme David Guillet, infirmier dans l'un de ces centres. Ces bons, 2 000 habitants de L'Huisserie au sud de Laval en ont déjà reçu. Ils sont les premiers dans ce cas dans le cadre de la campagne de dépistage qui, à terme, concernera tout le département de la Mayenne. En plus du nombre de sites qui double, "les lignes de prélèvement qui étaient au nombre de deux, vont passer à trois lignes sur tous les drives," poursuit David Guillet. L'objectif est de réussir à tester 1 200 personnes par jour sur Laval. Le Laboratoire Biolaris de Laval devrait encore augmenter ses capacités grâce à un automate qui devrait arriver cette semaine et permettre de tester 900 personnes par jour pour ce seul laboratoire.