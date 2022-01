Covid-19 : deux nouveaux centres de dépistage ouverts sur la côte basque

Deux nouveaux centres de dépistage du Covid ont ouvert en cette fin de semaine à Saint-Jean-de-Luz et Hendaye. Ils sont situé à proximité des centres de vaccination des deux communes du littoral basque. Un premier centre a ouvert à Anglet et un quatrième doit ouvrir lundi à Biarritz

Promesse du gouvernement pour désengorger les pharmacies et professionnels de santé et permettre aux Français de trouver plus rapidement des créneaux, les centres de dépistage du Covid se multiplient. Au Pays Basque, à partir de lundi 17 janvier, on en comptera quatre. Tous sur la côte. Deux nouveaux centres de tests antigéniques viennent en effet d'ouvrir à Saint-Jean-de-Luz et Hendaye, à côté des centres de vaccination actuels. Ils proposent des créneaux du lundi au samedi de 11h à 19h.

La côte bien dotée, l'intérieur délaissé

Une première structure de dépistage est entrée en service lundi 10 janvier à Anglet, également à côté du centre de vaccination. Ses horaires vont être étendus dès la semaine prochaine pour lui permettre de dépister en continu du lundi au samedi de 08h à 18h. Un autre centre va également ouvrir à partir de lundi prochain à Biarritz. Les créneaux de réservation sont déjà ouverts sur le site Doctolib.

Avec ces quatre structures, la côte basque , après plusieurs semaines de tension, se retrouve plutôt bien dotée en solutions de dépistage. En revanche, l'intérieur du Pays Basque est toujours sous-alimenté.