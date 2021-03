Covid-19 : deux nouveaux centres de vaccination ouvrent dans les Landes

Un douzième centre de vaccination contre la Covid-19 ouvre ce lundi après-midi dans les Landes, à Saint-Martin-de-Seignanx, à l’Espace Gaston Larrieu. La prise de rendez-vous commence ce lundi matin à 8h30 par le biais du standard téléphonique du centre : 05.59.59.95.32 ou sur la plateforme doctolib.fr. Cette semaine et la suivante (semaine du 29 mars) le centre sera ouvert le lundi après-midi, les mardi, mercredi et jeudi, entre 9h à 12h et de 14h30 à 15h15. Il est fermé pour l'instant le vendredi et le samedi. "Ces horaires d’ouverture sont dictés par une première dotation de vaccins Pfizer-BioNtech ne permettant pas plus de vaccinations", peut-on lire que la page Facebook de la commune.

Ce mardi 23 mars, un centre vaccination va également ouvrir à Soustons, avec des doses là aussi des doses de Pfizer.

C'est également ce mardi 23 mars que doit commencer la campagne de vaccination dans le Gabardan avec la présence de l'unité mobile à Gabarret jusqu'à vendredi. Ce sera ensuite au tour de la communauté de communes des Terres de Chalosse à compter du 6 avril, selon un communiqué de la préfecture des Landes. La communauté de communes Pays d’Orthe et Arrigans est également envisagée.

A noter enfin qu'une antenne du centre de Morcenx-la-Nouvelle s’installera à Tartas le 13 avril.