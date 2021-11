Covid-19 : deux nouveaux centres de vaccination verront le jour en Ille-et-Vilaine

Avec la hausse très sensible du taux d'incidence au Covid-19 en Bretagne (203,2 pour 100 000 habitants), et en particulier en Ille-et-Vilaine qui totalise un taux d'incidence de 249,8 pour 100 000 habitants, la préfecture de région et l'Agence régionale de santé de Bretagne annoncent deux nouveaux centres de vaccination, qui ouvriront prochainement leurs portes. Ils seront tous deux situés à Rennes, quartier Kennedy, et non loin de la plaine de Baud.

Passer à 170 000 injections par semaine

Un nouveau centre de vaccination va être ouvert, à partir de ce weekend, à la caserne de pompiers rue de Moulin de Joué, à Rennes. L'objectif sera de réaliser dans ce centre jusqu'à 10 000 injections par semaine. Un second centre ouvre dès ce jeudi 2 décembre, dans l'ancien collège Malifeu, rue de la Bourbonnais, quartier Kennedy. L'objectif, là, sera de réaliser jusqu'à 5 500 doses par semaine. Le site sera ouvert du lundi au vendredi de 9h à 19h.

L'objectif, pour les autorités, est de passer à 170 000 injections par semaine dans la région, contre 100 000 actuellement. Au total, 45 centres sont d'ores et déjà ouverts en Bretagne. Avec les deux nouveaux centres d'Ille-et-Vilaine, ce nombre passera à 47. Un centre éphémère du SDIS devrait voir le jour, "sans doute à partir de la semaine prochaine", dans les Côtes d'Armor, probablement à Saint-Brieuc. Pour l'heure, aucun besoin supplémentaire n'a été identifié dans le Morbihan.