Covid-19 : deux nouveaux patients en réanimation dans l'Indre et le Cher

"Ce qui m'inquiète, c'est l'augmentation très importante du nombre de personnes en réanimation". Voilà ce que disait, ce mercredi matin sur France Bleu Berry, le directeur de l'Agence régionale de santé Centre-Val de Loire. Cet après-midi, l'ARS publie un nouveau bilan de l'épidémie de Covid-19. Elle montre une progression du nombre de malades du coronavirus dans les services de réanimation en Berry.

Douze personnes sont désormais en soins intensifs en Berry, c'est deux de plus par rapport au bilan de mardi. On compte cinq patients en réanimation dans le Cher (un patient en plus) et sept dans l'Indre (un patient en plus). Dans le Cher, 43 personnes sont hospitalisées (contre 39 mardi). 12 personnes sont hospitalisées dans l'Indre.