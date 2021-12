Covid-19 : deux opérations de vaccination sans rendez-vous ces 4 et 5 décembre à Guéret

Alors que le taux d'incidence augmente en Creuse et que 24 patients sont hospitalisés dans le département à cause de la Covid-19, deux opérations de vaccination sans rendez-vous sont organisées ce week-end à Guéret.

Le coronavirus circule activement dans le département de la Creuse. Ces sept derniers jours, 402 contaminations ont été constatées. Le taux d'incidence s'élève à 345 cas pour 100 000 personnes. Vingt-quatre patients sont hospitalisés en Creuse en raison de la Covid-19, dont 5 en réanimation.

La 3ème dose de vaccin a déjà été injectée à 52 % de la population creusoise de plus de 65 ans et 33 % des 65-74 ans. Le taux d’incidence chez les personnes les plus âgées commence à diminuer : il est redescendu à 172 au 2 décembre chez les plus de 65 ans, précise la préfecture de la Creuse.

La campagne de rappel vaccinal se poursuit

Deux opérations sans rendez-vous sont organisées ce week-end au centre hospitalier de Guéret, chemin des Amoureux :