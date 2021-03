Covid-19 : deux patients transférés au CHU de Bordeaux depuis l'Île-de-France dimanche

Deux patients hospitalisés en réanimation en Île-de-France vont être transférés à Bordeaux, ce dimanche selon l'Agence régionale de santé (ARS). Ces deux personnes, traités par l'Assistance publique des hôpitaux de Paris (AP-HP) sont attendues dimanche matin à l'aéroport de Bordeaux-Mérignac, à bord d'un avion médicalisé. Elles seront ensuite transportées jusqu'au CHU par la protection civile. D'autres patients franciliens, plus nombreux, doivent être transférés en TGV en milieu de semaine suivante.

Il s'agit des premiers transferts de l'année 2021, après des opérations similaires lors des deux premières vagues. En avril par exemple, 48 patients franciliens avaient été transportés en TGV vers la Nouvelle-Aquitaine, et en octobre, quatre patients de Saint-Étienne avaient été admis au CHU et à Haut-Lévêque. "La Nouvelle-Aquitaine a accueilli 186 patients depuis le début de la crise" a dit ce samedi sur BFMTV Olivier Serre, le directeur de cabinet de l'ARS Nouvelle-Aquitaine.

Ce samedi, trois premiers patients Covid-19 en réanimation d’Île-de-France ont été transférés par hélicoptère vers Nantes, Angers et Le Mans. La situation des hôpitaux franciliens est particulièrement tendue. Selon l'Agence régionale de santé, 1 082 malades y étaient hospitalisés vendredi en réanimation. Le directeur général de l'AP-HP, Martin Hirsch, avait affirmé de son côté qu'il y avait "entre 20 et 30% de déprogrammation" des activités non urgentes pour faire de la place aux patients Covid.