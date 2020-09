Covid-19 : Deux Professeurs alertent sur la situation dans les hôpitaux dans les Bouches-du-Rhône

Le nombre de cas positif au Covid-19 augmente chaque jour en région PACA et particulièrement dans les Bouches-du-Rhône, le nombre d'hospitalisations aussi. A l'hôpital Nord de Marseille par exemple le nombre de patients a quasiment doublé depuis trois semaines. Des chiffres qui ont poussé deux Professeurs : Dominique Rossi et Hervé Chambost à réagir sur les réseaux sociaux pour interpeller la population.

"Il n'y a pas de pandémie, mais ça augmente. Nous devons sensibiliser les gens, arrêter de déconner. La pression monte, il faut être vigilant", Professeurs Dominique Rossi

Même son de cloche de la part du Professeur Hervé Chambost, Directeur Médical de crise aux Hôpitaux Universitaires de Marseille - AP-HM, qui appelle les habitants des Bouches-du-Rhône à respecter les consignes sanitaires.

Même si cela n'est pas agréable, il faut renoncer aux regroupements festifs qui ne permettent pas de respecter la distanciation et les mesures barrière - Pr Hervé Chambost

Aujourd'hui les services sont déjà très occupés par le rattrapage des interventions qui avaient été reportées pendant le confinement. Les patients Covid-19 s’ajoutent donc au reste. Les services de réanimation sont donc très sollicités. Le profil des patients restent le même, les cas les plus graves concernent les personnes les plus âgées. Face à cette situation la préfecture a décidé de rendre obligatoire le port du masque dans toutes les communes du départementdes Bouches-du-Rhône. En revanche les bars et restaurants peuvent rester ouverts jusqu'à minuit et demi.

D'après le dernier bilan de l'Agence Régionale de Santé (du 1er septembre), 396 personnes sont hospitalisées, c'est 61 de plus par rapport à la semaine d'avant. 49 personnes étaient en réanimation, 9 de plus que la semaine d'avant.