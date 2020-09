Covid-19 : deuxième vague de coronavirus en France, que disent les chiffres ?

Est-on en train de voir déferler la deuxième vague de coronavirus ? Le nombre de nouveaux cas positifs enregistre un petit repli de début de semaine, avec 4070 malades détectés en 24 heures, c'était près de 11 000 cas recensés la veille. Depuis la fin de l'été, les différentes courbes des contaminations, admissions à l'hôpital et en réanimation augmentent. Le taux de positivité des tests PCR est aussi mise en avant par Santé Publique France : il s'établit ce mardi 29 septembre à 7,5% contre 4,3% au début du mois de septembre.

Certains hôpitaux appellent à l'aide

Les équipes des hôpitaux de l'AP-HM de Marseille signent une lettre ouverte pour réclamer plus de moyens : "Nous ne voulons pas avoir à choisir les malades". Là-bas, la moitié des lits de réanimation sont occupés par des patients Covid et une partie des opérations non urgentes est reportée pour faire face à un afflux de malades.

Même chose dans les hôpitaux parisiens, où 20% des opérations courantes sont reprogrammées. Le chef des urgences de l'hôpital Pompidou, exhorte le gouvernement à commander 10 000 respirateurs et à réquisitionner des hôtels pour isoler les cas positifs.

Quels chiffres en réanimation ?

Aujourd'hui, on compte 1158 personnes en réanimation pour Covid-19. Lors du confinement, le 17 mars dernier, le gouvernement comptait 699 cas en réanimation, avant un pic le mois suivant, le 8 avril avec 7148 malades dans les services de réa. Le 11 mai, au moment du déconfinement, ils étaient 2712. Pour une partie des scientifiques, médecins et professionnels de santé, il faut stopper la "politique du chiffre" et les comparaison entre la 1ère et une hypothétique seconde vague : ils sont 300 à signer un tribune sur le site Médiapart, "Il est urgent de changer de stratégie sanitaire face à la Covid-19".

Selon eux, la deuxième vague est un scénario catastrophiste, basé sur de faux indicateurs, dont le taux de positivité : si on teste plus, on détecte plus de malades dans une petite partie de la population, quand nous n'avions pas la capacité de tester en mars dernier. Ils soulignent que depuis le 1ᵉʳ mai, l'INSEE ne constate plus d’excédent de mortalité en France par rapport à 2019.

En tous cas, pour le ministre de la santé Olivier Véran, les hôpitaux ne sont pas saturés : 12.000 lits seront disponibles (avec un objectif total de 14.000)si l'épidémie repart comme au printemps, et si jamais la maladie devait se propager encore plus, il n'écarte pas la possibilité de restreindre nos déplacements à la Toussaint.