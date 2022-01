Covid-19 : "on devrait atteindre le pic épidémique, on l'espère, dans les prochains jours", explique A.Hochart

"On devrait atteindre le pic épidémique, on l'espère, dans les prochains jours", explique Agnès Hochart, la déléguée territoriale Nord Franche-Comté à l’Agence Régionale de Santé, alors que le taux d'incidence du Covid-19 est "record" avec "près de 2.000 cas pour 100.000 habitants".

"On a des raisons d'être optimistes" au sujet de l'épidémie de Covid-19 en France, dit ce mardi 18 janvier le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal. Mais quelle est la situation en Nord Franche-Comté ? Selon la déléguée territoriale à l’Agence Régionale de Santé, Agnès Hocart, "on devrait atteindre le pic épidémique, on l'espère, dans les prochains jours" mais elle rappelle qu'il y a toujours un décalage entre le pic des contaminations et leur effet sur les hospitalisations.

Alors que le Nord Franche-Comté a atteint un taux d'incidence record de "près de 2.000 cas pour 100.000 habitants", la déléguée territoriale de l'ARS "espère" que le pic sera atteint dans les prochains jours. Mais cela ne veut pas dire que la situation sera plus calme à l'hôpital : "il y a toujours un décalage entre le pic des contaminations et leur effet sur les hospitalisations", rappelle Agnès Hochart. En attendant, l'hôpital est "sous forte pression", avec 111 personnes hospitalisées actuellement.

Stabilité en réanimation

Si le nombre d'hospitalisation ne cesse d'augmenter à l'hôpital Nord Franche-Comté, "on note une stabilité en réanimation", souligne Agnès Hochart, détaillant que 16 personnes y sont actuellement accueillies.

Avec cette stabilisation du nombre de patients graves, et le fait que le variant Omicron provoque moins d'admissions en soins critiques que le variant Delta, les spécialistes espèrent "passer à côté d'une situation extrêmement grave". Pour autant, ils se préparent tout de même au pire, tant que le pic n'est pas officiellement passé.

