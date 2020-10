COVID 19 : "Dijon fait partie des villes à suivre" pour Jean-François Varet

Dijon et la Côte-d'Or ne sont pas des zones d'alerte renforcées, contrairement à Toulouse, Bordeaux, ou encore Rennes. Le ministre des Solidarités et de la Santé, Olivier Véran, n'a pas parlé de la capitale de la Bourgogne lors de sa conférence de presse, organisée la veille. Au contraire de Paris qui sera fixé lundi, et savoir si elle passe en vigilance rouge maximale comme Marseille et Aix-en-Provence.

Pourtant, le docteur Jean-François Varet estime que Dijon doit être tout autant suivie que d'autres villes de France. Notamment avec la hausse des consultations à cause du COVID 19 chez les médecins généralistes : "on est sur un fil très ténu parce que des médecins généralistes se retrouvent en première ligne maitenant, alors qu'ils étaient en seconde ligne" au plus fort de l'épidémie, estime le président du conseil de l'ordre des médecins de Bourgogne-Franche-Comté.

On a des demandes tous azimuts - Jean-François Varet

En cause, ces médecins généralistes "soignent tout le monde et toutes les pathologies. Et comme maintenant les patients reviennent au cabinet, contrairement à la première vague, il y a une demande extrêmement importante, touts azimuts", selon le médecin. Avec une particularité pour Dijon.

"Le COVID 19 est un problème d'urbanisation et de métropolisation. Plus nous sommes urbanisés, plus les échanges se font et donc plus les risques augmentent."

La deuxième vague devrait arriver fin octobre pour le docteur Jean-François Varet

Le président du conseil de l'ordre des médecins de Bourgogne-Franche-Comté estime, comme la directrice du CHU de Dijon, que la deuxième vague devrait arriver chez nous d'ici la fin du mois d'Octobre. "L'institut Pasteur parlait déjà d'une deuxième vague en octobre il a quelques mois, avec un pic au moment de Noël. Là, il semble que cette vague soit décalée puisque la circulation du virus a un peu diminué cet été", estime Jean-François Varet