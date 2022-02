Covid-19 : dispositif de vaccination allégé en Mayenne, trois centres vont fermer en février

Le dispositif de vaccination anti-Covid est allégé en Mayenne. Trois des huit centres du département vont fermer ce mois-ci après un an d'intense activité, dès vendredi à Ernée, et fin février à Meslay-du-Maine et à Mayenne.

à lire aussi Covid-19, dose de rappel et pass vaccinal : ce qui change ce mardi 15 février

Le docteur Luc Duquesnel est le responsable de la vaccination dans notre département. Des fermetures liées à la baisse de fréquentation explique-t-il : "on attendait de voir si, avec les modifications liées au pass, ça allait entraîner un flux important de personnes qui voulaient se faire vacciner et ça n'a pas été le cas soit parce que certains ne se sont pas forcément aperçus que leur pass allait se terminer, soit parce que d'autres ont été contaminés récemment et une infection vaut une dose et d'autres encore qui se disent que le pass c'est bientôt fini. Un centre de vaccination c'est une petite entreprise avec des salariés et leur contrat en CDD se terminait. Continuer ne semblait pas très sérieux".

à lire aussi Pass vaccinal : en Mayenne, les retardataires se font vacciner pour surtout conserver le précieux document

Il est probable que les centres d'Evron et de Villaines-la-Juhel ferment également très prochainement. Pour les autres, ceux de Laval et de Château-Gontier, la décision n'a pas encore été arrêtée. Ce sont les professionnels de santé sur le terrain, médecins, pharmaciens, infirmiers, qui prendront le relais à partir du mois de mars pour piloter la campagne vaccinale à destination des habitants qui souhaiteraient se faire vacciner contre le virus de la Covid-19.