Covid-19 : dix décès enregistrés en Indre-et-Loire depuis vendredi, le taux d'incidence bondit

Selon le bulletin de l'ARS Centre-Val-de-Loire, dix personnes sont décédées de la Covid-19 entre vendredi 29 janvier et lundi 1er février. On déplore 5 décès à l'hopital et autant en Ehpad. Depuis le 1er septembre, 275 personnes sont mortes de la Covid-10 en Indre-et-Loire.

Par ailleurs, le nombre d'hospitalisations progresse. On enregistre 9 nouveaux patients, soit 90 personnes hospitalisées au total. Seul élément encourageant, 3 personnes ont quitté le service de réanimation (soit 34 patients au total). Enfin, le taux d'incidence, c'est à dire le nombre de cas pour 100.000 habitants continue d'augmenter. Il est plus élevé dans le département que dans la Métropole de Tours : 209 pour l'Indre-et-Loire (+20 - 189 vendredi dernier !!!) et 200 pour la Métropole (+6 - 194 vendredi dernier).