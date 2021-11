Covid-19 : dix pays de l'UE dans une situation "très inquiétante"

Plusieurs pays d'Europe font aujourd'hui face à une hausse spectaculaire du nombre de contaminations au Covid-19. Une situation jugée "très inquiétante" dans dix pays par l'agence européenne chargée des maladies. Dans sa dernière évaluation des risques, le Centre européen de contrôle des maladies (ECDC) estime que "la situation épidémiologique dans l'UE est actuellement caractérisée par une hausse rapide et importante des cas et un taux de mortalité faible mais en lente hausse". Mais "les cas, les hospitalisations et le nombre de morts devraient tous augmenter au cours des deux prochaines semaines", prévient l'agence européenne basée à Stockholm.

Décès en hausse de 50% dans les deux prochaines semaines

Durant les sept derniers jours, quelque 2.125.775 cas ont été recensés soit 303.682 par jour en moyenne, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles. C'est 13% de plus que la semaine précédente. La Russie, le Royaume-Uni, l'Allemagne, la Turquie et l'Ukraine représentent à eux seuls plus de 50% des nouveaux cas hebdomadaires européens.

Parmi les 27, la Belgique, la Pologne, les Pays-Bas, la Bulgarie, la Croatie, la République Tchèque, l'Estonie, la Grèce, la Hongrie et la Slovénie sont dans la catégorie de préoccupation la plus élevée. Dans les pays figurant dans la catégorie "inquiétante", on trouve l'Allemagne, l'Autriche, le Danemark, la Finlande, l'Irlande, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, la Roumanie et la Slovaquie.

La France figure parmi les trois pays classés dans la catégorie "inquiétude modérée" aux côtés du Portugal et de Chypre. Quatre pays suscitent enfin une "inquiétude faible" (Italie, Espagne, Suède et Malte). Pour les trois autres pays hors UE suivis par l'agence (Norvège, Islande et Liechtenstein), la situation est jugée "inquiétante".

La méthode employée par l'ECDC pour les catégories de préoccupation mêle les valeurs absolues (nombre de cas, d'hospitalisations et de morts) mais aussi leur évolution récente. Selon ses dernières projections, le nombre de cas et de décès devraient augmenter d'environ 50% au cours des deux prochaines semaines, pour atteindre un rythme hebdomadaire de 300 nouveaux cas et 2,7 décès pour 100.000 habitants.

Nouvelles restrictions

Face à cette situation, plusieurs gouvernements ont décidé de mettre en œuvre de nouvelles restrictions. En Allemagne, où la situation est déjà tendue dans certains hôpitaux qui souffrent de surcroît d'un manque de personnel soignant, les tests de dépistage du Covid-19 seront de nouveau gratuits à partir de samedi et un projet de loi est à l'examen pour imposer l'obligation du port du masque et de la distanciation sociale dans les espaces publics jusqu'en mars 2022.

L'Autriche devrait pour sa part décider dimanche d'imposer un confinement aux personnes qui n'ont pas été vaccinées, en réponse à des niveaux record d'infections quotidiennes.

En France, le président Emmanuel Macron a annoncé mardi que le rappel vaccinal sera obligatoire pour valider le pass sanitaire des personnes de plus de 65 ans à partir du 15 décembre.

Les 30-39 ans particulièrement touchés en France

Dans l'hexagone aussi le nombre de contaminations augmente. Selon le dernier bilan de Santé publique France, 2.603 nouveaux cas de Covid-19 ont été recensés 24 heures jeudi 11 novembre, contre 9.502 le 4 novembre. Une hausse qui s'explique, entre autres, par le fait que le 1er novembre, jour férié, n'avait pas été pris en compte lors du précédent point hebdomadaire.

Pour l'heure, cette hausse des contaminations ne se traduit pas par une augmentation brutale du nombre d'admissions à l'hôpital et en réanimation. Mais il est encore un peu tôt pour tirer des conclusions, car la courbe des hospitalisations suit celle des cas quotidiens avec un délai de dix ou quinze jours. C'est aujourd'hui chez les 30-39 ans que le taux d'incidence est le plus élevé.

La vaccination, principal espoir de voir reculer les hospitalisations

Pour éviter une nouvelle saturation des hôpitaux les gouvernants comptent plus que jamais sur la vaccination. "Une personne vaccinée a 11 fois moins de chances de se retrouver à l'hôpital en soins critiques", a martelé le président de la République lors de son allocution mardi. "51 millions d'entre nous sont aujourd'hui complètement vaccinés, ce qui fait de nous l'un des pays du monde les mieux protégés", s'est-il félicité.

En Espagne, où la situation est actuellement sous contrôle, 79% des habitants sont entièrement vaccinés contre 67% en Grande-Bretagne et en Allemagne. Et la quasi-totalité des plus de 70 ans (99%) le sont, un taux supérieur à la France ou à l'Italie, grâce à une campagne de vaccination qui a suivi strictement la pyramide des âges.

Plusieurs scientifiques plaident aujourd'hui pour l'extension des rappels vaccinaux à une plus grande partie de la population et la vaccination des adolescents. L'Agence européenne du médicament (EMA) évalue actuellement l'efficacité du vaccin de Pfizer et BioNTech chez les enfants de 5 à 11 ans. Mais les vaccins ne pourront, à eux seuls, vaincre définitivement la pandémie préviennent les virologues qui appellent à pérenniser le port du masque et respecter les gestes barrières.