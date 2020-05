Covid 19 Dordogne : un agent municipal testé positif, le regroupement pédagogique de Mialet est fermé.

C'est à la veille de son intervention pour préparer la rentrée que cet employé s'est senti fatigué. Il s'est arrêté. Un premier test réalisé à la demande de son médecin s'est avéré négatif, mais comme les symptômes s'aggravaient, il en a fait un second, positif cette fois. La maire de Mialet, Dominique Marceteau a été prévenue vendredi soir par le médecin de l'agent qui lui a demandé de fournir une liste des personnes qu'aurait pu croiser cet employé. Dès ce samedi 16 heures, une unité mobile du laboratoire NOVABIO de Nontron s'est installée devant la mairie pour installer un Drive et tester 11 personnes, la maire mais aussi des agents communaux, et d'autres personnes qui n'ont pas été en contact avec lui mais qui ont pu être exposés indirectement à travers les enfants par exemple (éducateurs, accompagnant du bus scolaire ou personnel de la cantine).

Dominique Marceteau, la maire de Mialet Copier

Les écoles vont fermer par précaution

Pour limiter tout risque de contagion, les élus ont décidé ensemble de refermer les 3 sites, de la maternelle à l 'élémentaire, où sont scolarisés les 105 enfants de ce regroupement à Mialet, Saint Jory de Chalais et Chalais. Il n'y aura donc pas classe cette semaine. Les résultats des tests effectués ce samedi devraient être connus dès dimanche soir. L'agent communal, après plusieurs jours de forte fièvre, va mieux.