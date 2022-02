Covid-19, dose de rappel et pass vaccinal : ce qui change ce mardi 15 février

Entre 4 et 5 millions de Français vont voir leur pass vaccinal désactivé à partir de ce mardi 15 février car les règles changent : le délai pour effectuer sa dose de rappel passe de sept à quatre mois, sauf pour les personnes bénéficiant d'un certificat de rétablissement du Covid-19 ou de contre-indication à la vaccination. La validité du certificat de rétablissement est elle aussi réduite à quatre mois, contre six auparavant.

Quand faire mon rappel vaccinal ?

L'Assurance-maladie vous aide à calculer la date à laquelle vous devez recevoir votre rappel. Pour conserver son pass vaccinal, il faut avoir été exposé au moins trois fois au virus et avoir reçu au moins une dose de vaccin car "une infection = une injection" estime le ministère de la Santé.

Depuis le 28 décembre 2021, la dose de rappel peut être administrée trois mois après la dernière injection d'un vaccin à double dose (Pfizer, Moderna, Astrazeneca). Quant aux personnes vaccinées avec Janssen, elles "doivent recevoir une injection additionnelle de vaccin à ARN messager dès quatre semaines après leur vaccination, puis une dose de rappel dès trois mois après cette dernière", précise le gouvernement sur son site internet.

Si j’ai reçu deux doses de vaccin , je dois faire mon rappel au plus tard quatre mois après ma deuxième injection.

, je dois faire mon rappel au plus tard quatre mois après ma deuxième injection. Si j’ai eu le Covid-19 et que j’ai reçu ensuite une seule dose de vaccin (Astra Zeneca, Pfizer, Moderna) , je dois faire mon rappel au plus tard quatre mois après mon injection.

, je dois faire mon rappel au plus tard quatre mois après mon injection. Si j’ai reçu une dose de vaccin (AstraZeneca, Pfizer, Moderna ou Janssen) et que j’ai eu le Covid-19 plus de 15 jours après l’injection, je dois faire mon rappel au plus tard quatre mois après mon infection, soit la durée du certificat de rétablissement.

plus de 15 jours après l’injection, je dois faire mon rappel au plus tard quatre mois après mon infection, soit la durée du certificat de rétablissement. Si j’ai eu le Covid-19 et que j’ai reçu ensuite une dose de Janssen après mon infection, je dois faire mon rappel au plus tard deux mois après mon injection.

après mon infection, je dois faire mon rappel au plus tard deux mois après mon injection. Si je ne suis pas encore éligible à la dose de rappel, mon certificat de vaccination de schéma vaccinal initial (monodose ou deux doses) reste valide.

Le certificat de rétablissement valable quatre mois et plus six

Si vous avez contracté le Covid-19 après votre schéma vaccinal initial (deux doses), et qu'un test négatif peut témoigner de votre guérison, vous n’avez pas besoin de faire de dose de rappel. Le certificat de rétablissement peut se substituer à la vaccination et être intégré au pass vaccinal. Attention toutefois, à partir de ce mardi ce certificat est valable quatre mois après l'infection, contre six auparavant. Et si vous souhaitez voyager à l'étranger, le certificat de rétablissement ne suffit pas, le rappel vaccinal est indispensable.

Le cas des 12-17 ans

Ces nouvelles règles ne concernent pas les 12-17 ans. Les adolescents de moins de 16 ans ne sont pas soumis au pass vaccinal. Pour les autres, le rappel vaccinal n'est pas obligatoire.