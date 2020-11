Covid-19 : douze décès supplémentaires dans le Berry en 24 heures

En 24 heures, onze décès supplémentaires ont été enregistrés dans le Cher selon les derniers chiffres de l'Agence Régionale Santé. Dans l'Indre, le Covid-19 a fait une victime de plus. Signe encourageant, le taux de positivité enregistre une légère baisse dans le Berry.

Selon les derniers chiffres communiqués ce mercredi soir par l'Agence Régionale de Santé, le Covid-19 a fait douze décès supplémentaires dans le Berry en 24 heures, ce qui porte à 130 le nombre de victimes depuis le 1er septembre. Entre mardi et mercredi, onze personnes sont décédées dans le Cher, dont 6 dans des Ehpad. Dans l'Indre, l'ARS enregistre un décès de plus milieu hospitalier. Depuis le 1er septembre, le Coronavirus a provoqué la mort de 130 personnes dans le Berry : 114 dans le Cher et 16 dans l'Indre.

Dans l'Indre, 7 personnes sont hospitalisées en service de réanimation (stable) et 12 dans le Cher, soit une personne de moins par rapport à mardi.

Légère baisse du taux de positivité

Entre mardi et mercredi, le taux de positivité lui, enregistre une légère baisse dans les départements berrichons ; même observation pour le taux d'incidence dans l'Indre (nombre de personnes testées positives pour 100 000 habitants) alors que dans le Cher, il augmente légèrement à 268,90. C'est le taux d'incidence le plus important dans la région ce mercredi soir devant le Loiret (268,10).

Depuis le début de l'épidémie, le Coronavirus a fait 1 408 victimes dans les hôpitaux et Ehpad de la région Centre-Val de Loire.