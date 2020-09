Coronavirus : 12 morts à l'Ehpad de Séverac d'Aveyron, des renforts médicaux sur place

L’EHPAD Gloriande de Séverac d’Aveyron connait une situation grave depuis le début du mois liée au Covid-19. Depuis, douze résidents ont perdu la vie. Et encore quatre personnes âgées sont hospitalisées.

Un douzième résident de la maison de retraite est décédé après avoir été contaminé par le virus Covid-19. Ce 17 septembre, parmi les 41 résidents positifs, quatre personnes sont hospitalisées à Rodez au sein du service infectiologie et de l’unité de gériatrie Covid. Tous les résidents ont été confinés dans leur chambre. Ce jeudi, tout l’établissement, résidents, personnels testés négatifs doivent être à nouveau dépistés.

Des médecins voisins arrivés en renfort

Des équipements de protection (gants, blouses, masques…) ont à nouveau été livrés. Et lundi, un médecin gériatre et un cadre de santé du centre de Soins de Suite et de Réadaptation voisin, ainsi qu’un médecin coordonnateur d'un Ehpad de Millau sont arrivés sur site. Ils ont pris le relais des médecins libéraux du Sud Aveyron qui avaient assuré une permanence médicale sur place en roulement.

Les volontaires de la protection civile continuent de surveiller les résidents, en particulier la nuit. Parmi les personnels, les premiers soignants rétablis à l’issue de leur période d’isolement, ont commencé à réintégrer progressivement leur établissement.