Covid-19: du mieux en Corse ces derniers jours, mais la vigilance reste de mise

La situation tendrait-elle à s’améliorer en Corse ? Il y a un léger mieux ces derniers jours. Pour autant, personne ne doit baisser la garde. La situation globale demeure fragile, le nombre de personnes hospitalisées, notamment en réanimation, est toujours important. La plus grande prudence reste de mise.

4.197 résidents ont été testés la semaine dernière. 144 se sont révélés positifs.

L’extrême Sud, l'Alta-Rocca et la Balagne sont encore des zones rouges.

Au niveau départemental, les classes d’âges en augmentation sont, pour la Corse-du-Sud, les 15-19 ans et, pour la Haute-Corse, les 20-39 ans et les 65 ans et plus.

25 personnes sont hospitalisées : 10 en Corse-du-Sud (dont 3 en service de réanimation ou de soins intensifs) et 15 en Haute-Corse (dont 4 en service de réanimation ou de soins intensifs).