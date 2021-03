Covid-19 : du nouveau à compter du 5 avril pour la vaccination en pays berjallien

Dans les centres de vaccination isérois, dès le 5 avril, on passera encore une fois à une vitesse supérieure. Ainsi, le centre de La Tour-du-Pin, ouvert le 1er mars, était sur une moyenne de 1000 doses par semaine au démarrage. Ce sera 3300 la semaine prochaine. Autre exemple, Vienne : mi-février, c'était 300 doses hebdomadaires contre 1050 la semaine prochaine.

Un centre plus grand salle polyvalente à Bourgoin-Jallieu

A Bourgoin-Jallieu, en cette fin mars, à l'espace seniors, on annonçait 400 doses hebdomadaires. La semaine prochaine, la vaccination pour le grand public éligible passera à 1000 doses. Une montée en puissance qui s'accompagne d'un déménagement vers un site plus grand et une mutualisation avec le travail engagé par l'hôpital pour le personnel médical. A compter de ce 6 avril, la salle polyvalente va devenir un grand centre de vaccination. En plus des particuliers, la semaine prochaine, 100 doses sont prévues pour des soignants.

...et l'arrivée d'un centre permanent à L'Isle-d'Abeau

Autre changement, à quelques kilomètres de là, également mardi : la commune de L'Isle-d'Abeau accueillera aussi un centre permanent. Un centre éphémère avait été installé lors de deux samedis en mars. Ce centre permanent sera installé au gymnase Saint-Hubert. Il est né de la volonté de dix communes du territoire et de la Capi, la communauté d'agglomération. Le centre est prévu pour au moins quatre semaines. Il sera ouvert du mardi au vendredi. La commune de L'Isle-d'Abeau n'est pas la seule à voir la création d'un centre permanent ce 6 avril : ce sera aussi le cas à Saint-Laurent-du-Pont.

