Covid 19 : Dunkerque passe à son tour en alerte renforcée mais les mesures sont moins strictes qu'à Lille

Le préfet des Hauts-de-France, Michel Lalande, avait prévenu ce lundi sur France Bleu Nord : le Dunkerquois fait partie des zones où le coronavirus circule très vite, avec un taux d'incidence de 190 cas pour 100.000 habitants. Dès mercredi 30 septembre 2020, le territoire de la Communauté urbaine de Dunkerque (CUD) passe en alerte renforcée. Le maire de Dunkerque, Patrice Vergriete, l'a annoncé ce mardi en détaillant les nouvelles mesures pour endiguer l'épidémie de Covid-19.

Pas de fermeture anticipée des bars et restaurants, les salles de sport restent ouvertes

Les restrictions sont moins radicales que dans la métropole lilloise, puisque les bars et restaurants ne devront pas fermer à 22h et les salles de sports, gymnases et piscines du Dunkerquois restent ouvertes. Par contre, les contrôles des mesures barrières dans ces lieux seront renforcés.

Port du masque renforcé, rassemblements limités

A partir de ce mercredi 30 septembre et jusqu’au 15 octobre 2020 :

Le port du masque reste obligatoire dans les lieux publics clos, devant les écoles, dans les transports publics, dans les files d’attente, sur les marchés, sur tous les parkings (ce qui était déjà obligatoire depuis la fin du mois d'août dans le département du Nord).

Masque obligatoire également en centre-ville de Dunkerque : place Jean-Bart et dans les rues adjacentes (rues Thévenet, Clémenceau, de la Marine et Wilson ainsi que le Boulevard Alexandre II).

: place Jean-Bart et dans les rues adjacentes (rues Thévenet, Clémenceau, de la Marine et Wilson ainsi que le Boulevard Alexandre II). La jauge est abaissée à 1.000 personnes pour tous les événements sportifs et spectacles.

pour tous les événements sportifs et spectacles. Pour les mariages, les assemblées générales ou autres réunions d’entreprises en lieu clos, il faut pouvoir assurer une distanciation de 4m2 minimum entre chaque personne. La jauge maximale sera inscrite à l’entrée de chaque salle commune.

La situation sanitaire sera suivie de près par les élus locaux et le préfet. Si le taux d’incidence de l’épidémie augmente encore, bars, restaurants et salles de sport seront visés.