Durée d'isolement réduite à sept jours : "une bonne nouvelle" pour le président de la CPME dans le Loiret

Pour le président de la confédération des petites et moyennes entreprises dans le Loiret, la réduction de la durée d'isolement imposé aux cas positifs et leurs contacts, de quatorze à sept jours, est "une bonne nouvelle". Constant Porcher estime que cela va dans le bon sens.

"C'est une bonne nouvelle", réagit Constant Porcher, président de la CPME dans le Loiret, après les annonces du Premier ministre ce vendredi après-midi sur le passage de la durée d'isolement de quatorze à sept jours pour les cas positifs au Covid-19 et leurs contacts.

Pour le représentant des petites et moyennes entreprises, "l'isolement d'un salarié pendant quatorze jours était vraiment pénalisant pour une entreprise. Dans une PME, chaque salarié est indispensable, lorsqu'il en manque l'exploitation s'en trouve affectée et on peut parler de mode dégradé. Il est primordial de sauvegarder la capacité à produire de nos entreprises. Cette mesure va dans ce sens."