Covid-19 : Elisabeth Borne appelle à porter le masque, notamment en présence des "personnes fragiles"

Ce n'est pas une simple recommandation mais un "appel solennel" fait par Elisabeth Borne ce mardi. Lors des questions au gouvernement à l'Assemblée nationale, la Première ministre a demandé aux Français de porter le masque "dès que nous sommes avec des personnes fragiles ou dans des zones de promiscuité comme les transports en commun" et à respecter les gestes barrière, alors que "l'épidémie de Covid repart, avec plus de 40.000 cas détectés par jour".

Vendredi, 48.629 nouveaux cas ont été enregistrés, contre 33.177 nouveaux cas le vendredi précédent, soit une hausse de 46%. "Ce sont des petits gestes qui sauvent des vies", a-t-elle ajouté. "Cette nouvelle vague nous le rappelle : le virus n'a pas disparu, l'épidémie frappe encore, tue encore". Mme Borne a fait état d'une hausse de "près de 10% des hospitalisations sur une semaine" et de 22% celles "en soins critiques", et de 400 décès la semaine passée.

Les hôpitaux déjà sous pression

Outre l'objectif de santé publique, porter le masque est un moyen d'"aider nos soignants", souligne Elisabeth Borne. "Notre hôpital va encore faire face à une pression supplémentaire, car à la reprise du Covid s'ajoute une épidémie de bronchiolite, la plus élevée des dernières années, et une épidémie de grippe saisonnière particulièrement virulente cette année avec cinq régions en phase pré-épidémique et des premiers effets sur notre hôpital".

"Aider nos soignants", c'est aussi avoir recours à "la vaccination", pas seulement contre le Covid-19. Elle cite ainsi "la vaccination contre la grippe, malheureusement très basse cette année". Selon les chiffres avancés par le porte-parole du gouvernement Olivier Véran un peu plus tôt , "les vaccinations contre la grippe sont en baisse de 15%" par rapport à 2021. Se faire vacciner contre le Covid-19 permettrait d'éviter une "pression supplémentaire" sur les hôpitaux.

Les soignants non vaccinés

Elisabeth Borne a par ailleurs fustigé des propos "terrifiants sur les vaccins" de quelques élus, dont "certains confinent à l'obscurantisme". La Première ministre ne "pensait pas, dans cet hémicycle, dans le pays de Pasteur, que dire que l'on a confiance dans la parole de nos scientifiques et dans l'efficacité de nos vaccins prêterait à des débats aussi vifs". Plusieurs groupes d'opposition réclament la réintégration des soignants non vaccinés contre le Covid-19, un sujet qui avait provoqué des débats houleux la semaine dernière à l'Assemblée.

"Mais vos hurlements ne nous feront pas reculer, nous assumerons, nous ferons toujours le choix de la responsabilité" et "de la science", a-t-elle plaidé. Saluant le travail "exceptionnel" des personnels soignants, Mme Borne a estimé que "notre devoir c'est de les aider, pas de prendre des mesures purement idéologiques qui rendraient leur mission plus difficile encore". "J'assume de refuser de faire passer les manœuvres politiques avant la science" et de "ne pas soutenir des mesures purement démagogiques", a-t-elle ajouté.

