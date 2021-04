Covid-19 : Emmanuel Macron s'exprimera dimanche ou lundi, le calendrier du déconfinement se précise

Quand les restaurants pourront-ils rouvrir ? Le déconfinement sera-t-il territorialisé ? Emmanuel Macron a échangé mardi avec dix maires de petites et moyennes communes sur le calendrier de la levée des restrictions. Selon les informations de franceinfo, le chef de l'Etat s'exprimera dimanche ou lundi à la télévision, très probablement dans une interview plutôt que sous forme d'allocution. Un calendrier plus précis du déconfinement sera communiqué aux maires entre la fin du week-end et le milieu de la semaine prochaine.Des concertations seront ensuite engagées au niveau local, rapporte franceinfo. Pilotées par les préfets, elles permettront d'avoir un plan détaillé autour du 12 mai.

"Pour le couvre-feu, il faudra tenir encore au moins jusqu'à la mi-mai", a-t-il répété en confirmant qu'il entend l'alléger ensuite. Il laisse entendre que le pass sanitaire ne sera exigé que pour se rendre à de grands événements, mais il l’exclut par exemple pour aller au restaurant : "Il ne faut pas empêcher les gens de vivre".

Couvre-feu jusqu'à la mi-mai

"Il y a bien une volonté d'avoir une réponse harmonisée et de pouvoir rouvrir l'ensemble de nos commerces et de nos activités culturelles sur le territoire à la même échéance", a précisé sur franceinfo Valentin Belleval, maire DVD d'Hazebrouck (Nord), à l'issue de la visioconférence sur la gestion de la crise sanitaire.

"Il y a une volonté affichée par le chef de l'État de dire que si l'on décide à la mi-mai de rouvrir les commerces non alimentaires, il faudra avoir la même logique avec toutes les activités qui font le quotidien des français. Ce sera vrai pour les terrasses des restaurants, les cinémas, les musées", a-t-il ajouté, tout en précisant que "la proportion" dans laquelle ces lieux pourront rouvrir n'a pas encore été "clairement tranchée".

"Nous n'avons pas eu de date précise", a assuré l'élu, même si une échéance a été donnée aux maires : "Celle, au plus tard, de la semaine prochaine, au cours de laquelle les maires vont avoir un cadre très précis de ce déconfinement, qui permettra d'ici à la mi-mai de faire un retour sur l'ensemble du territoire", a-t-il précisé.