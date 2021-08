Covid-19 en Alsace : "Je n'ai pas confiance", portrait d'un non-vacciné

Alors que plus de 70% de la population est complétement vaccinée contre le Covid-19, des Alsaciens n'ont reçu aucune dose, et ne voudront jamais en recevoir. France Bleu Alsace a rencontré l'un d'eux, un Strasbourgeois, à l'occasion de la journée spéciale "Tous vaccinés ? On en parle".

Nous l'appellerons Eric, il a 29 ans, est en bonne santé et ne veut pas se faire vacciner contre le Covid-19. Comme lui, 26% de la population n'a reçu aucune dose dans le Bas-Rhin, 33% dans le Haut-Rhin selon Santé publique France. "Je ne suis pas contre la vaccination en général, mais là, je n'ai pas confiance et j'ai peur de possibles effets secondaires dans les années à venir", confie le Strasbourgeois.

La crainte d'un manque de recul

Le premier argument d'Eric est de pointer la rapidité avec laquelle les laboratoires ont mis sur pied un vaccin contre le virus. La première injection date du 8 novembre 2020, une Britannique de 90 ans reçoit alors une dose de Pfizer/BioNTech, soit onze mois après l'officialisation de la découverte d'un nouveau virus par l'OMS, le 9 janvier 2020. "Si on avait plus de recul, peut-être que je me dirais, voilà ça fait dix ans, là d'accord, il n'y aurait pas tant de problèmes que ça... Mais là, on a aucun recul, on sait pas", justifie le jeune homme.

Il faut respecter les gens qui sont réticents ou qui ont des craintes" - Eric, 29 ans, non-vacciné

La rapidité des recherches autour du vaccin s'explique notamment par l'investissement massif des pays, dont l'Union Européenne qui a débloqué 2.15 milliards d'euros pour s'en procurer un. Les laboratoires ont également mis tous leurs efforts dans la recherche d'un sérum pour lutter contre l'épidémie.

"J'ai confiance en la médecine, mais là, on a entendu qu'ils y avaient des effets secondaires qui se sont déclenchés par la suite", déclare Eric. L'Agence national du médicament du 27 août dernier rappelle qu'en France 0,1% d'effets indésirables ont été recensés avec les vaccins Pfizer et Moderna.

Libre arbitre

L'autre principale raison qui pousse Eric à ne pas se faire vacciner est la défense de ses libertés individuelles, remises en question par l'instauration d'un pass sanitaire. "Je respecte ceux qui se vaccinent, mais il faut aussi respecter les gens qui sont réticents ou qui ont des craintes à se faire vacciner", argumente le Strasbourgeois. Le jeune homme rappelle que les personnes non-vaccinées, ne sont pas forcément des "anti-vax", "faut pas stigmatiser, ce sont des gens qui se disent : "Je ne veux pas qu'on m'oblige à faire quelque chose, contre mon gré", ajoute Eric.

Il regrette la décision du gouvernement de mettre en place un pass sanitaire dans de nombreux lieux, comme les bars, restaurants ou hôtels. L'alternative serait selon lui de "continuer certains confinements, alors c'est sûr l'économie du pays va en pâtir... Mais c'est l'économie du pays ou alors on enlève les libertés de certains."

Le jeune homme ignore si un jour, dans cinq ou dix ans, il se fera vacciner contre le Covid-19. Il continuera à se faire tester pour avoir un pass sanitaire, même lorsque les tests PCR deviendront payants à la mi-octobre.