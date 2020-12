Coronavirus en Alsace : le virus recule mais le seuil de vulnérabilité reste élevé

Les chiffres de Santé public France sont globalement encourageants. Depuis le début du confinement, la circulation du coronavirus en Alsace est en nette diminution. En un peu moins d'un mois, le taux d'incidence est passé de 607 cas pour 100 000 habitants à 112 cas dans le Bas-Rhin. De 458 cas à 141 cas pour le Haut-Rhin. L'épidémie perd donc du terrain mais les deux départements conservent un seuil de vulnérabilité élevé.

La menace d'une reprise de l'épidémie toujours présente

Les taux d'incidence ont chuté en Alsace mais ne sont toujours pas comparables à la situation d'août. Le seuil d'alerte, fixé à 50 cas pour 100 000 habitants, est encore loin d'être atteint. La reprise de l'épidémie menace toujours les deux départements alsaciens.

Plus inquiétant : on observe un transfert des cas de contamination de la population active vers les personnes âgées, notamment dans les Ehpad. Ce qui met en lumière le risque des repas en famille lors des fêtes de fin d'année.

Les hôpitaux alsaciens sur le qui-vive

Si les taux d'incidence ont globalement diminué en Alsace, les indicateurs ne permettent toujours pas de crier victoire. Une prudence qui est encore plus de mise sur le plan sanitaire. Les hospitalisations sont sur un plateau.

Elles n'augmentent pas, mais ne diminuent pas non plus. On en compte 271 dont 38 en réanimation pour le Haut-Rhin et près de 450 dont 64 en réanimation pour le Bas-Rhin. Des chiffres qui diminuent lentement voire stagnent depuis une semaine. Ce qui correspond au décalage d'une semaine entre les cas enregistrés sur le terrain et les arrivées de malades dans les lits d'hôpitaux.

L'Agence de régionale de santé invite à la plus grande des prudences. La situation du début de l'année 2021 dépend en grande partie du comportement que va avoir la population lors des fêtes de fin d'année.