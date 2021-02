Covid-19 en Alsace : les stations d'épuration comme baromètre des contaminations

Suivre l'évolution de l’épidémie de Covid-19 en analysant les eaux usées. Concrètement : quand une personne contaminée passe aux toilettes, le virus présent dans ses selles est évacué vers les stations d’épuration. En Alsace, onze d'entre elles sont suivies par le laboratoire de l'institut Louis Pasteur à Schiltigheim. Chaque semaine, des échantillons sont décortiqués et les résultats publiés par l’observatoire épidémiologique du réseau Obépine.

Donner des perspectives fiables

De la station d'épuration jusqu'aux résultats des analyses des eaux usées, le processus est complexe. Il faut d'abord isoler l'ARN du Covid-19, c'est-à-dire l'empreinte génétique du virus, pour ensuite déterminer sa concentration dans un prélèvement donné.

La méthode présente de nombreux avantages pour le Professeur Olivier Rohr, en charge du laboratoire de l'institut Louis Pasteur : "Cela a un aspect prédictif, on peut voir une augmentation du virus dans les eaux avant que le nombre de patients arrivés dans les hôpitaux n'augmente."

Indicateur de présence dans les eaux usées de Strasbourg du 15/11/20 au 14/01/21 - Réseau Obépine

Les courbes du laboratoire suivent de près celle des autorités sanitaires. Avec un léger avantage. "On est un peu plus en avance puisque le virus commence à apparaître dans les selles avant même l'apparition des premiers symptômes", précise Clémentine Wallet, maître de conférence et chercheuse à l'institut Louis Pasteur.

Le Covid-19 moins présent dans les eaux usées

Depuis la deuxième semaine de janvier, la quantité du Covid-19 dans les eaux usées alsaciennes est en baisse. Mais le Professeur Olivier Rohr se veut prudent : "Ce n'est pas parce qu'il y a une tendance à la baisse qu'il n'y a plus de virus, ça reste élevé."

La méthode présente également quelques limites. "On n'est pas en capacité de savoir si un patient qui est fortement symptomatique sécrète dix fois, cent fois plus qu'une personne asymptomatique", prévient le chercheur.

En parallèle, le laboratoire est en lien avec une équipe de biostatisticiens du CHU de Strasbourg pour connaître avec précision la présence du virus dans chacune des onze stations d'épuration.