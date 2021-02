Les nouveaux variants du Covid-19 circulent de plus en plus en Alsace. Plus de 860 suspicions de cas ont été signalées ce vendredi 12 février par l'Agence régionale de santé. Près de 660 dans le Bas-Rhin, 210 dans le Haut-Rhin. Le plus gros foyer est la Moselle avec 767 suspicions.

Covid-19 en Alsace : plus de 860 suspicions de cas de variants relevées

Les différents variants du Covid-19 circulent de plus en plus en Alsace. (Photo d'illustration)

Anglais, Sud-Africain ou Brésilien... Les nouvelles souches du Covid-19 se développent de plus en plus en Alsace. Les autorités sanitaires parlent de 868 suspicions en Alsace. Soit 658 pour le Bas-Rhin et 210 pour le Haut-Rhin. Les contaminations au coronavirus sont liées dans 14,2% des cas aux variants.

Le variant anglais en tête

Parmi les trois variants qui sont observés, c'est le britannique qui est le plus présent en Alsace. Sur les 868 suspicions, en on compte 746. Les variants Sud-Africains et Brésiliens représentent 122 suspicions à eux deux. A l'échelle du Grand-Est, le variant anglais atteint près de 630 suspicions sur un total de 3.800 contaminations au Covid-19.

Nombres par département de tests de criblage réalisés et nombre de suspicions de variants. - ARS Grand-Est

En parallèle, le taux d'incidence est en baisse en Alsace. Il passe en dessous des 200 cas pour 100 000 habitants dans le Bas-Rhin et Haut-Rhin pour la première semaine de février.