Covid-19 : en Ardèche, les élèves pourront se faire vacciner directement après ou entre les cours

Des collégiens et lycéens ardéchois pourront être vaccinés juste après les cours ou pendant les pauses, annonce la préfecture de l'Ardèche mardi 31 août.

À deux jours de la rentrée scolaire, la préfecture de l'Ardèche annonce mardi 31 août des opérations de vaccinations contre le Covid-19 dédiées aux collégiens et lycéens. Elles seront organisées dans tout le département en septembre et en octobre. Les premières dès le jour de la rentrée.

Des vaccinations à l'intérieur du collège

Les élèves volontaires du lycée Vincent d'Indy de Privas seront accompagnés depuis leurs lycées au centre de vaccination de Privas les 2 et les 3 septembre, après les cours de 17h à 19h. Une opération similaire est prévue pour les lycéens et les collégiens de Bourg Saint Andéol le 3 septembre. Au collège Ventadour de Privas, la vaccination des collégiens aura lieu à l'intérieur même de l'établissement les 6 et 7 septembre.

"Pour les 12 à 15 ans, seule l’autorisation de l’un ou l’autre des parents est requise, pour un mineur de 16 ans et plus, la vaccination contre le Covid-19 peut être pratiquée, à sa seule demande, sans qu’il soit nécessaire de recueillir le consentement de l’un ou l’autre des parents", rappelle la préfecture de l'Ardèche.

Dans son communiqué, la préfecture insiste sur une vaccination des jeunes "indispensable". "Ils développent plus rarement des formes graves (...) mais peuvent être porteurs de la maladie sans symptôme et sont de ce fait extrêmement contaminants", écrit la préfecture.