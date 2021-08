Covid-19: en avance sur les injections, le centre de vaccination déménage et réduit la cadence

Le Scarabée de Riorges aura été une place forte de la vaccination pendant quasiment 4 mois et demi, avec plus de 135 000 injections réalisées. L'endroit parfait pour mener à bien cette campagne de vaccination estime Flora Hamelin, la responsable du centre : "avec une bonne accessibilité pour la population et pour nous un confort de travail au quotidien qui était très agréable. Nous avons la satisfaction d'avoir vacciné un grand nombre de personne de notre territoire". Avec un rythme qui s'était accru, d'ailleurs, au cœur de l'été : jusqu'à 2300 rendez-vous chaque jour.

"Baisser la pression sur les soignants"

C'est à Roanne que le nouveau centre de vaccination sera installé, cofinancé par l'ARS et Roannais Agglomération, dans l'ancienne école du Fuyant qui jusqu'à maintenant était un centre de dépistage du laboratoire Bouvier, lequel a déménagé au début du mois au Coteau. Nouveau lieu et nouvelle cadence pour le centre de vaccination : 700 injections par jour. Moitié moins de boxs de consultation et de boxs de vaccination. Moins de bénévoles et moins de soignants. "On a eu la chance d'avoir une mobilisation exceptionnelle de nos professionnels de santé du territoire. Que ce soit les médecins, les infirmiers, les pharmaciens, les aides-soignants, les dentistes, les vétérinaires. Baisser la pression sur eux c'est indispensable pour tenir sur la longueur et permettre à tout le monde de reprendre le travail dans de bonnes conditions à la rentrée" se réjouit Flora Hamelin.

Un allégement rendu possible par le fait que le Roannais est un très bon élève en matière de vaccination. En avance par rapport aux chiffres du reste du département : au 8 aout dernier, derniers chiffres en date, le Roannais était le secteur de la Loire le plus vacciné avec 59% de personnes ayant reçu leurs deux doses.