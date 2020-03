Covid-19 en Bretagne : deux morts et quarante cas supplémentaires recensés

Ce vendredi 20 mars, on compte désormais 450 morts du coronavirus en France. 78 personnes ont perdu la vie à cause du Covid-19 en 24 heures. En Bretagne, selon le dernier recensement communiqué par l'Agence régionale de santé, deux personnes supplémentaires sont décédées du virus dans la région. Ce qui porte à 12 le nombre de morts en Bretagne.

40 nouveaux cas confirmés dans la région

En 24 heures, 40 nouveaux cas ont été confirmés dans la région. Le Morbihan reste le département le plus concerné (134 cas) mais dans le Finistère le nombre de patients infectés semble augmenter fortement. On compte désormais 79 cas dans le département. Il y en a 72 en Ille-et-Vilaine et 21 dans les Côtes-d'Armor. Des chiffres sûrement bien en-dessous de la réalité puisque tous les malades ne subissent pas de tests.

D'après, l'Agence régionale de santé, 27 patients sont placés en réanimation. Un chiffre stable par rapport au bilan communiqué jeudi 19 mars.