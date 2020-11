Covid-19 : en Bretagne, forte hausse des patients en réanimation

La Bretagne enregistre plus de 3700 cas positifs supplémentaires de coronavirus en 72 h. 19 patients sont décédés en trois jours et les hopitaux bretons comptent 16 malades supplémentaires en réanimation.

En 72 h, la circulation de la Covid-19 s'est accélérée en Bretagne selon le dernier bilan sanitaire effectué par la préfecture de région et l'Agence régionale de santé. Pendant cette période, 3772 cas positifs supplémentaires ont été enregistrés dans la région. Le taux d'incidence s'élève à 191 cas pour 100.000 habitants avec un taux de positivité de 12,9%. Avec un taux d'incidence de 260,7 pour 100.000 habitants, l'Ille-et-Vilaine reste le département breton le plus touché devant le Finistère 164, les Côtes d'Armor 154,3 et le Morbihan 153,1.

Des hospitalisations toujours en hausse

Actuellement, 504 personnes sont hospitalisées en Bretagne, soit 95 patients de plus en 72 h. Les services de réanimation sont de plus en plus sollicités avec 77 malades, soit 16 personnes de plus admises en 3 jours.

Un pic des décès

Le nombre de décès du coronavirus grimpe aussi rapidement avec 19 nouvelles victimes à déplorer sur la même période. 359 patients sont morts de la Covid-19 depuis le début de l'épidémie.