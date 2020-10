Covid-19 : en Bretagne, l'hôpital de Saint-Brieuc a besoin d'aide

"Nous sommes confrontés depuis plusieurs jours à une augmentation des hospitalisations de patients Covid dans les lits traditionnels mais aussi dans les lits de soins critiques", observe Cynthia Garignon, la présidente de la commission médicale d'établissement à Saint-Brieuc.

Avec 28 lits sur 22 occupés ce vendredi 30 octobre 2020 dans l'unité Covid et un service réanimation sous tension qui est passé de quatorze à 24 lits, le centre hospitalier Yves Le Foll a besoin de personnel soignant pour s'occuper, à la fois, des personnes atteintes par le coronavirus et pour ne pas délaisser les autres malades.

Nous devons augmenter nos capacités et nous avons besoin de médecins, d'infirmières supplémentaires.

Un appel aux jeunes médecins

Cynthia Garignon précise qu'elle va envoyer une lettre au Conseil de l'ordre pour mobiliser une promotion de jeunes médecins diplômés lundi prochain dans les Côtes d'Armor.

Si des jeunes médecins, qui d'habitude sont remplaçants en médecine de ville, sont disponibles pour les quelques semaines ou mois à venir, cela nous aiderait.

"Cela peut aussi être une aide ponctuelle de nos collègues installés en ville pour venir nous aider aux urgences en fin de journée", ajoute la présidente de la commission médicale d'établissement.

Une collaboration avec l'hôpital privé

Pour faire face à la crise sanitaire et éviter au maximum les déprogrammations d'opérations, le centre hospitalier Yves Le Foll travaille également en étroite collaboration avec l'hôpital privé des Côtes d'Armor. "Nous avons des liens quotidiens pour assurer la meilleure répartition possible des patients en fonction de leur état de santé et des disponibilités", explique Pierre Guegan le directeur de l’hôpital privé. Et la capacité d'accueil pourrait être revue à la hausse. "Nous préparons ensemble l'éventualité d'ajouter dix lits supplémentaires dans le service réanimation", précise Jean-Baptiste Fleury, le directeur délégué du centre hospitalier de Saint-Brieuc.