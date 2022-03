Covid-19 en Bretagne : la circulation du virus augmente de 18 % en une semaine

Se dirige-t-on vers une sixième vague du Covid-19 en Bretagne ou est-ce la suite de la cinquième vague ? L'épidémie repart de plus belle dans la région : le taux d'incidence augmente de 18 % en une semaine selon le dernier bilan de l'agence régionale de santé ce vendredi. On compte 845 cas pour 100.000 habitants en Bretagne, contre 567 cas pour 100.000 habitants au niveau national selon Covid Tracker.

+ 26 % dans les Côtes-d'Armor

La hausse est la plus forte est observée dans les Côtes d'Armor, +26 % en une semaine, avec 944 cas pour 100.000 habitants. Mais le Finistère reste le département le plus touché, le taux d'incidence dépasse le millier de cas. Il augmente fortement en Ille-et-Vilaine (769 cas) et plus légèrement dans le Morbihan (649 cas pour 100.000 habitants). Un autre indicateur inquiète : 32 % des tests PCR et antigéniques réalisés au cours de la semaine en Bretagne sont positifs.

Mais la situation s'améliore dans les hôpitaux

Dans les hôpitaux, la pression continue de baisser. 34 patients Covid ont quitté les services d'hospitalisation de la région. On compte toujours 464 patients pris en charge en Bretagne, et 51 dans les services de réanimation. Au niveau de la vaccination, 87% des Bretons éligibles au rappel vaccinal ont reçu leur dose de rappel.