Covid-19 en Bretagne : le seuil des 1000 morts franchi, le taux d'incidence continue d'augmenter

C'est un cap redouté par les autorités sanitaires et que l'on aurait aimé passer le plus tard possible. La Bretagne compte désormais plus de 1000 morts de la Covid-19 : 812 patients et 197 résidents d'Ehpad.

Une progression plus forte dans le Morbihan

D'après les derniers chiffres communiqués par l'Agence régionale de santé Bretagne, on décompte neuf nouvelles entrées en réanimation et 22 hospitalisations supplémentaires en seulement trois jours. Au total, 590 patients restent pris en charge.

Le taux d'incidence monte doucement en Bretagne, avec 97 cas pour 100 000 habitants. Si l'Ille-et-Vilaine reste le département où il est le plus fort, avec 153 cas pour 100 000 habitants, ce taux connaît une plus forte hausse désormais dans le Morbihan (+19 points, contre +17,7 en Ille-et-Vilaine). Mais l'écart reste important entre les deux départements puisque le Morbihan compte 94 cas pour 100 000 habitants. Dans le Finistère, le taux d'incidence baisse légèrement (-6), tandis qu'il stagne dans les Côtes d'Armor.

De plus en plus d'écoles fermées

La progression du virus dans les écoles est l'autre point important du bilan de l'Agence régionale de santé Bretagne. En effet, on apprend que 17 classes sont désormais fermées. Il n'y en avait que deux lors du dernier bilan le mercredi 13 janvier. Huit établissements sont complètement fermés. Cela concerne tous les départements bretons sauf le Finistère.

L'Agence régionale de santé Bretagne encourage le respect du couvre-feu à 18 heures "qui s'avère efficace pour freiner la circulation de la Covid." Le taux de positivité est de 4,4% dans la région.