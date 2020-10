Covid-19 en Bretagne : le taux d'incidence en hausse, les hospitalisations en baisse

L'Agence régionale de santé (ARS) de Bretagne annonce que la Covid-19 circule toujours activement dans la région. Les taux d'incidence dans tous les départements sont en augmentation sur ces dernières 48 heures.

Il a le plus fortement augmenté en Ille-et-Vilaine (124,3 nouveaux cas pour 100.000 habitants) et dans les Côtes-d'Armor (60,9).

300 morts du coronavirus en Bretagne

En revanche, le nombre de personnes hospitalisées en raison du coronavirus en Bretagne passe de 207 à 194 sur ces deux derniers jours. L'ARS précise que deux personnes sont décédées, ce qui porte le bilan depuis le début de l'épidémie à 300 morts. Le nombre de clusters est lui aussi en augmentation sur l'ensemble de la région. Six EHPAD d'Ille-et-Vilaine et quatre des Côtes-d'Armor sont touchés.

Les tests sont toujours plus nombreux. La semaine dernière (du 5 au 11 octobre), plus de 45.000 tests ont été réalisés, soit 5% de plus que la semaine précédente.