Covid-19 : en Bretagne, le variant Delta représente désormais 61,8 % des contaminations

Dans le détail, le variant Delta représente 61,8 % des contaminations en région Bretagne contre 35 % le lundi 5 juillet, selon les chiffres de l'Agence régionale de santé. C'est un chiffre supérieur à la moyenne nationale, puisque sur l'ensemble du territoire français, le variant Delta représente 58,8 % des contaminations au Covid-19.

Ce variant Delta avait été détecté pour la première fois en Bretagne le 18 juin dernier. Dans le détail, il représente désormais 50,8 % des contaminations dans le Morbihan, 59,4 % dans les Côtes-d'Armor, 62,1 % en Ille-et-Vilaine et 72,4 % dans le Finistère.

Pas de conséquence pour l'instant sur les hospitalisations

Le taux d'incidence breton est lui également en augmentation, avec un passage de 19 cas pour 100 000 habitants il y a une semaine à 28,6 aujourd'hui. Le département où le taux d'incidence est le plus faible en Bretagne sont les Côtes-d'Armor (23 cas pour 100 000), le plus élevé en Ille-et-Vilaine (37,2 cas pour 100 000).

Pour le moment, cette progression du variant Delta n'a pas de conséquence sur les hospitalisations, puisque le nombre de malades dans un état grave en réanimation poursuit sa baisse (ils ne sont plus que 18 en Bretagne, à la date de vendredi).

Pour autant, les autorités sanitaires s'inquiètent : "Ce qui est inquiétant, c'est la vitesse de diffusion de ce variant Delta", explique Anne-Briac Bili, directrice de cabinet de l'ARS Bretagne. "Cette quatrième vague pourrait arriver plus vite que prévue. Nous sommes certains que les taux d'incidence vont augmenter très rapidement dans les semaines à venir."

Les autorités continuent d'appeler à la vaccination de la population la plus large possible. L'ARS Bretagne annonce que 100 000 doses de vaccins supplémentaires ont été commandées pour l'été. Des opérations de vaccination vont être mises en place sur les zones littorales, dans les territoires ruraux ou encore dans les quartiers les plus précaires dans les semaines qui viennent.