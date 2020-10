Covid-19 en Bretagne : les contaminations en forte hausse dans les Côtes-d'Armor et en Ille-et-Vilaine

Il y a 1808 cas de contaminations supplémentaires en Bretagne en trois jours. Le taux d'incidence progresse le plus en Ille-et-Vilaine (+22%) et dans les Côtes-d'Armor (+26%). Au total, on compte 107 cas pour 100 000 habitants dans la région selon l'Agence régionale de santé.